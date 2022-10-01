"С тех пор прошло много времени, поэтому из вежливости и уважения я бы поздоровался с ним. Если бы мы встретились лично, то надеюсь, что у Рональда хватило бы величия, которое было в его игровые годы, чтобы сказать мне правду в лицо. О том, почему я ушел, потому что это было не по футбольным или техническим причинам.

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Хави внушает доверие. Он доказывает свой уровень, хотя не все получается идеально. Он тренер, который вырос там и знает, что нужно клубу и болельщикам. Я вижу, что у него много условий, чтобы зайти далеко в статусе тренера Барсы. Кроме того, они дали ему хорошие инструменты для этого, они дали ему игроков, в которых он нуждался и каких хотел. Пора доказать это", – Суарес в интервью Marca.

Напомним, из Барсы уругваец скандально перешел в Атлетико и помог мадридцам стать чемпионами Испании. Куман продержался во главе "кулес" один сезон, но посреди следующего его уволили из-за неудовлетворительных результатов.

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