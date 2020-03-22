"Надеюсь, доживу до момента, когда Динамо сыграет хотя бы в 1/4 Лиги чемпионов": Буряк мощно мотивирует молодежь клуба

Бывший игрок и тренер Динамо Леонид Буряк лелеет надежды на возвращение еврокубковой славы клуба.

"Какой главный совет молодым футболистам? Быть фанатом своего дела, нужно любить футбол. Игроку нужно понять, что для него приоритет – не татуировки, а ежедневная работа над собой, футболисту нужны готовые к игре ноги, пресс, силы, кондиции, а потом все другое.

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Мне тоже в 19 лет хотелось гулять с девушками, но если в таком возрасте я бы немного с ними гулял, немного употреблял алкоголь, немного играл в футбол и немного всего прочего, я бы ничего не достиг. Нужно целенаправленно заниматься одним делом. Этот период следует просто пройти. За место в составе нужно драться. Сейчас такая ситуация, что шанс дается каждому. И в свой шанс надо вгрызаться и биться в каждом матче.

Мы свое дело сделали – передали в руки следующим поколением большой футбольный бренд. Надеюсь, доживу до того момента, когда Динамо если не выиграет Лигу чемпионов, Лигу Европы, то хотя бы достигнет финала, полуфинала, четвертьфинала – это уже будет успех, ведь мы понимаем, где мы находимся. Успех требует отдачи, мастерства – одного желания мало", – подчеркнул Буряк в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, последний раз киевляне пробивались в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2015/16 – вылет от Манчестер Сити на стадии 1/8 финала.

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