Полузащитник Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков обратился к соотечественникам перед началом нового года.

"Год с большим количеством изменений как в футболе, так и в личной жизни. Надеюсь, что следующий будет победным для нашей страны в этой войне и успешным для клуба Жирона.

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Я искренне этого желаю. Берегите друг друга и пусть сила будет с вами", – написал Цыганков в посте в Instagram.

К слову, Виктор провел за Жирону 16 поединков, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.

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