"Я не знаю, выйдет ли Роналду в стартовом составе. Надеюсь, что этого не произойдет. Как тренер я знаю, что он один из лучших игроков в истории. Я был бы рад, если бы он не играл завтра.

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Но мы не собираемся сосредотачиваться на Португалии. Мы голодны и тоже хотим попасть в учебники по истории. У нас будет больше болельщиков на стадионе, поэтому способны это сделать. Многие люди вообще не видели нас в плей-офф. Все они полагали, что знают, кто выиграет чемпионат мира. Что ж, мы тоже здесь, наши игроки голодны. Мы недовольны тем, что уже сделали до сих пор", – приводит слова Реграги AS.

Напомним, марокканцы сенсационно выбили Испанию, а завтра в 17:00 в рамках 1/4 Мундиаля сыграют против других пиренейцев – сборной Португалии.

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