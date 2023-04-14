"У меня и моего персонала особые отношения с Мудриком. Он для нас как сын. Я надеюсь, что он останется на скамейке запасных и не будет играть, но я люблю его. Надеемся, что для него все лучше будет в следующей игре.

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Я думаю, что для Челси это был трудный сезон, но они все еще большая команда. Один сезон может быть таковым. Для любого молодого игрока сложно адаптироваться к другой стране и другому стилю. У Челси много великих игроков, и я думаю, что для Мудрика это нормальная ситуация, он должен адаптироваться и понять, что его жизнь изменилась. Считаю, что он хороший, умный парень. Михаил может стать лучшим игроком", – цитирует Де Дзерби Metro.

Брайтон и Челси сыграют 15 апреля. В настоящее время "синие" занимают 11 место в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 17 очков. А команда Де Дзерби находится на седьмой строчке с 46 баллами. Напомним, что итальянский специалист тренировал Мудрика, когда он выступал за донецкий Шахтер.

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