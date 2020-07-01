"Надеюсь, что команда продолжит свое существование": Дубинчак чувственно попрощался с Карпатами

Защитник Карпат Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат киевскому Динамо, красиво попрощался со львовским клубом.

"Хочу поблагодарить ФК Карпаты за проведенный год. Это был замечательный опыт и я очень надеюсь, что команда продолжит свое существование, и еще покажет хороший результат в турнирной таблице.

Карпаты официально попрощались с двумя игроками

Отдельное спасибо болельщикам за постоянную поддержку и критику, которая служила для нас стимулом. Я знаю, что вы ожидали значительно больших достижений от нас, но после боя уже оправдания неуместны.

Также отдельное спасибо всем футболистам. Вы – бойцы, и каждый из вас заслуживает уважения. Встретимся в новом сезоне, но уже в разных футболках", – поделился Дубинчак в своем Instagram.

Отметим, что защитник провел 20 поединков в составе Карпат в текущем сезоне, отметившись результативными действиями. Добавим, что львовяне имеют серьезные финансовые трудности, из-за чего поединок против Мариуполя был отменен.

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