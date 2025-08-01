"Мы начали матч немного вяло, Было сложно в психологическом плане. Однако мы придерживались плана и забили быстрый гол. Второй тайм мы провели, контролируя мяч. Я доволен энергией и настроем своих игроков. Нас ждет непростой период, нам нужно прибавить.

Голы Кевина и Элиаса в видеообзоре матча Шахтер – Бешикташ – 2:0

Бешикташ заслужил комплименты. Желаю ему успехов в будущем. Надеюсь, мы не встретимся в Лиге конференций. Надеюсь, они выиграют турнир; у них есть этот потенциал.

Бешикташ – очень хорошая команда, некоторые матчи играть непросто. Я уважаю игровую философию Сульшера. В футболе нужно время, чтобы что-то изменить: игроки приходят и уходят. Мы готовились к Бешикташу тщательно и скрупулезно. Я думаю, что Бешикташ будет сильным, потому что у него отличный состав игроков", – цитирует Турана Fanatik.

Шахтер прошел в следующий раунд Лиги Европы, во второй раз переиграв Бешикташ – Кевин сдержал слово, снова забив туркам