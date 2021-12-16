Полузащитник Шахтера и сборной Украины точно не будет скучать на отдыхе.

Степаненко улетает в отпуск с большой компанией. Об этом сам хавбек рассказал в своем Instagram.

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"Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек. Надеюсь, бармен тоже готов", – в шутку написал Тарас.

Напомним, недавно 32-летний полузащитник подписал новый контракт с Шахтером до 30 июня 2024-го. В сезоне 2021/22 Степаненко сыграл за "горняков" в 22-х матчах. Забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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