"Хотел бы я возглавить Шахтер? Я надеялся, что это произойдет вот сейчас, перед Йовичевичем, но немного не повезло. А если серьезно, не хочу загадывать и говорить о сроках. Для меня это большая цель и к ней нужно двигаться маленькими шагами.

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В принципе, если взять мою биографию – я парень, который всю жизнь прожил в украинском Донецке, все время мечтал играть за Шахтер, осуществил свою мечту и до сих пор являюсь болельщиком команды. Думаю, люди, которые понимают в футболе, сами сделают выводы, куда лежит мой путь... Сегодня же я работаю в тренерском штабе U-19.

Принял ли бы я приглашение от команды УПЛ возглавить ее? Все зависело бы от личного разговора с представителями этого клуба. Не настолько важно из какой части турнирной таблицы команда, насколько важно понимать настрой руководителей и почувствовать совпадают ли возможности с амбициями. Если бы мое видение совпало с видением президента и спортивного директора, то почему нет, я с удовольствием возглавил бы команду Премьер-лиги.

Чье тренерское видение мне ближе? Больше всего я проработал с Мирчей Луческу. Мне нравился его тренировочный процесс, однако надо брать от всех тренеров понемногу и складывать свое видение. Футбол не стоит на месте, нужно следить за всем, что внедряется топ-специалистами, такими как Гвардиола, Конте, Клопп", – сказал Белик в комментарии Terrikon.

Напомним, Алексей – воспитанник Шахтера. В структуре "горняков" находился с 1998 по 2008 годы. Успел поиграть за немецкий Бохум, Днепр и запорожский Металлург. В составе сборной Украины провел 19 матчей (5 голов). После завершения карьеры футболиста работал экспертом на каналах "Футбол". С 2022-го – тренер Шахтера U-19.

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