Один из руководителей бельгийского клуба Том Калуве признался, что Мехелен прикладывает максимум усилий, чтобы подписать форварда сборной Украины Марьяна Шведа.

"Мы не должны хранить это в секрете. По-прежнему хотим, чтобы Швед стал нашим футболистом. Стараемся как можно быстрее прийти к соглашению. Нам очень нужен игрок такого профиля.

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Я всегда очень осторожен в таких случаях. Все идет в правильном направлении, но переход возможен, только если все подпишут. Всегда может что-то случиться, но мы надеемся, что скоро подпишем Шведа", – сказал Калуве в комментарии GVA.

Напомним, контракт Шведа с Селтиком рассчитан до лета 2023 года. Прошлый сезон 24-летний украинец провел в аренде в бельгийском Мехелене. В 24 матчах за он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 1 млн евро.

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