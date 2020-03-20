"Надеемся, что чемпионат удастся доиграть": Санжар – о ситуации в УПЛ и своем контракте с Карпатами

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал, как львовяне относятся к вынужденной паузе в УПЛ.

"Мы с пониманием отнеслись к вердикту украинского футбольного руководства о прекращении чемпионата. Поскольку самое ценное – это здоровье, как игроков, тренеров, обслуживающего персонала, так и болельщиков.

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Возвращение к тренировочному процессу теперь зависит только от решения УАФ и УПЛ. Каждый из моих подопечных получил индивидуальное задание и знает, как поддерживать спортивную форму. Практически все наши легионеры уже отправились на родину, а остальные поедут в ближайшее время. Но мы с ними будем поддерживать связь и надеяться на лучшее, и чемпионат удастся доиграть", – цитирует Санжара Команда 1.

"Мой контракт с Карпатами? Меньше всего об этом думаю. Он действует до 30 июня, поэтому, скажем так: если будет продолжен чемпионат и ребята, у которых заканчиваются контракты, и тренерский штаб – мы с пониманием отнесемся к ситуации, и на нужный срок все продлят контракты. Я в этом уверен", – приводит слова Санжара ТК Футбол.

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