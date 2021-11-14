Наставник финнов Маркку Канерва прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной в матче отбора на ЧМ-2022 (3:1).

Это был очень интересный матч. Результатом довольны. Слишком рано мы остались вдесятером, но сумели забить еще два гола и выиграть. Я очень этому рад.

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Побеждала ли моя команда когда-нибудь, играя в меньшинстве? Этого точно не было с тех пор, как я стал тренером.

Теперь Финляндия сосредоточится на матче с Францией. Попробуем совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния и Герцеговина обыгрывает Украину", – цитирует Канерву Vijesti.

Напомним, финны на выезде в меньшинстве уверенно одолели боснийцев и максимально усложнили украинцам выход в плей-офф ЧМ-2022.

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