Бывший защитник Шахтера Артем Федецкий прокомментировал пенальти, который не забил Элиас в матче против Панатинаикоса (0:0, по пен 3:4) в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Я не буду выражаться в эфире, но это, честно, просто шок. И пошел – куда ты пошел? К Резнику – Дима, давай, тащи опять? Ну, извините, ну это же, блин... Это Лига Европы, это не парк культуры.

Удаления Очеретько и Турана в видеообзоре матча ЛЕ Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – пен.)

– Мы уже знаем, что у Элиаса есть свой стиль, он не впервые так пробивает.

– Но какой стиль? У него задача – забивать голы. Для того его и брали в Шахтер, чтобы он забивал голы. А не вот это вот начинается передергивание – непонятно что. Давать ему в раздевалке подсрачников, чтобы знал, и все, – сказал Федецкий эфире УПЛ ТВ.

Напомним, что Шахтер продолжит еврокубковую кампанию в Лиге конференций, где сыграет с Серветтом.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти