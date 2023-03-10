"Я думаю, что надо решать эти вопросы шаг за шагом. Поэтому сейчас молодежная сборная под руководством моих помощников будет готовиться к матчам с Данией и Италией. Мы должны подготовиться как можно лучше.

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Мы будем отвечать за матч с Англией, и уже после него, думаю, будет видно, как все будет двигаться дальше. Национальная сборная – это приоритет. Пожалуй, это все должны понимать во время моей работы с самого начала", – рассказал Ротань в ТаТоТаке.

Напомним, 16 и 19 июня национальная команда сыграет против Северной Македонии и Мальты, а 21 июня начинается молодежное Евро. В распоряжении Ротаня есть игроки, которые могут сыграть за обе команды. В частности, речь идет о Судакове, Бондаренко, Трубине, Мудрике и Забарном.

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