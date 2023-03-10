"Национальная сборная – приоритет": Мудрик, Трубин и другие могут сыграть за первую команду летом
Тренер молодежной сборной и исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Руслан Ротань прокомментировал кадровые решения.
"Я думаю, что надо решать эти вопросы шаг за шагом. Поэтому сейчас молодежная сборная под руководством моих помощников будет готовиться к матчам с Данией и Италией. Мы должны подготовиться как можно лучше.
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Мы будем отвечать за матч с Англией, и уже после него, думаю, будет видно, как все будет двигаться дальше. Национальная сборная – это приоритет. Пожалуй, это все должны понимать во время моей работы с самого начала", – рассказал Ротань в ТаТоТаке.
Напомним, 16 и 19 июня национальная команда сыграет против Северной Македонии и Мальты, а 21 июня начинается молодежное Евро. В распоряжении Ротаня есть игроки, которые могут сыграть за обе команды. В частности, речь идет о Судакове, Бондаренко, Трубине, Мудрике и Забарном.
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