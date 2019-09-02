Национальная команда Украины приехала на сбор перед матчами против Литвы и Нигерии – видео с места событий

Сборная Украины начала подготовку к важному поединку за выход на Евро-2020.

2 сентября игроки сборной Украины во главе с тренерским штабом собрались в Киеве в отеле Хилтон в рамках подготовки к матчам против сборных Литвы и Нигерии.

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На вечерней тренировке команды не было вратаря Динамо Дениса Бойко. По информации СМИ, у игрока травма спины и только после обследования решится его участие в ближайших встречах.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

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