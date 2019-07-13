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Начо отказывается покидать Реал несмотря на интерес со стороны европейских грандов

11:39 35 Читати українською
Начо отказывается покидать Реал несмотря на интерес со стороны европейских грандов
Начо и Зинедин Зидан / Фото Diario AS

Защитник Реала Начо намерен остаться на Сантьяго Бернабеу.

Начо отклонил все предложения по трансферу в другой клуб, повидмоляе MAJ.

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По информации источника, в услугах 29-летнего испанца заинтересованы: Интер, Наполи, Рома и Севилья.

Тренерский штаб королевского клуба во главе с Зинедином Зиданом не слишком рассчитывают на Начо, но игрок не теряет надежды доказать свою необходимость мадридцам.

Стоит отметить, Начо является воспитанником Реала и всю свою карьеру провел именно в команде "галактикос".

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Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Реал Мадрид Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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