– Я хочу поблагодарить своих игроков. Сегодня они сыграли очень хорошо. На самом деле я больше доволен этой игрой, чем первой. Хотелось бы, чтобы мы победили – прежде всего ради нашего менталитета. Потому что доставить мяч в штрафную площадку – это не так просто в футболе. Мы должны осознать ценность этого. Это то, что нам еще нужно совершенствовать.

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– В первом тайме был интересный момент, когда вы выходили из-под прессинга через Дмитрия Ризныка, через пас. Это ваша задача для команды или все зависит от конкретного эпизода?

– Когда в первом тайме соперник начал прессинговать, мы активно использовали вратаря для выхода из-под давления. Но самое опасное в первой и второй зонах – это импровизация. Мы этого не принимаем. Даже если удалось выйти из-под прессинга успешно, но не по плану – мы все равно это разбираем на тренировках и объясняем, что это неправильно.

В первой и второй зонах команда должна придерживаться плана на 100 процентов. В третьей зоне мы позволяем больше свободы – уважаем индивидуальное мастерство игроков. Но в защитной и средней трети – только четко по плану, без импровизаций.

– Игроки сегодня имели несколько хороших моментов для взятия ворот, но не реализовали их. Что нужно улучшить?

– Мы снова объясним игрокам, насколько важно доводить мяч до штрафной площадки. В этом виде спорта есть такое понятие, как ценность владения мячом. Иногда, независимо от тактики, нужно понимать, что когда ты уже в завершающей фазе, нужно максимально ценить этот шанс.

– Завтра у команды будет товарищеская встреча. Как вы собираетесь готовиться к первой игре с Бешикташем?

– В плане физической готовности мы рассматривали этот период как предсезонный. И для нас он завершается завтра. Мы на неплохом уровне физически. Завтра те, кто меньше играл, проведут товарищеский матч. Потом игроки немного отдохнут.

Потом мы будем работать над тактикой. Разберем матч, получим обратную связь и начнем подготовку к игре с Бешикташем. Все физические показатели игроков нас удовлетворяют, – отметил главный тренер Шахтера Арда Туран во время послематчевой пресс-конференции.

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