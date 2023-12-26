Под руководством Гвардиолы Манчестер Сити выиграл все турниры, какие только мог выиграть. В музее команды не хватало победы на клубном ЧМ, но недавний вояж в Саудовскую Аравию исправил этот недочёт. Команда Гвардиолы разбила в финале турнира Флуминенсе со счётом 4:0.

Ливень рекордов в видеообзоре финала Клубного ЧМ Манчестер Сити – Флуминенсе – 4:0

"Теперь мы пойдём в магазин, купим еще одну книгу и снова начнём писать. У меня такое чувство, что работа выполнена. Сначала я подумал о том, как мы выиграли Лигу чемпионов, но потом в голову закралась мысль: "А ведь Суперкубка УЕФА у нас нет, победы на клубном чемпионате мира у нас нет". Что ж, теперь всё это у нас есть.

Проблемы в чемпионате Англии? Если ты не выигрываешь – ты ничто, ноль. Чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Я чувствовал это с того дня, как мы выиграли все шесть трофеев с Барселоной в течение сезона. Но выигранные нами титулы – это что-то невероятное.

Но всё нормально. Всё в порядке. Мы попробуем снова и посмотрим, что получится", – цитирует Гвардиолу BBC.

Ман Сити разгромно выиграл первый Клубный ЧМ – гол-рекорд на 40-й секунде, Гвардиола рискует потерять третью суперзвезду