Селтик на своем поле уверенно разобрался с Рейнджерс в рамках 23-го тура чемпионата Шотландии.

Шотландия, 22 тур

Селтик – Рейнджерс – 3:0

Голы: Хатате, 5, 42, Абада, 44

До сегодняшнего дня Рейнджер не уступал в Old Firm дерби более двух лет. Эти успехи связаны с работой в клубе Стивена Джеррарда, перебравшегося тренировать Астон Виллу.

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Судьбу отчетного матча решил зимний новичок "кельтов" Рео Хатате. Японец отличился дублем, забив уже трижды в четырех матчах за шотландский клуб. Разгром удалось оформить еще до перерыва благодаря Абаде. Второй тайм прошел без голов.

Благодаря этой победе Селтик набрал 57 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Рейнджерс опустился на второе место, отставание составляет лишь один зачетный пункт.

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