Из-за Олимпийских игр, которые состоятся в Париже.

Министерство культуры Франции объявило о перенесении начала чемпионата Франции сезона 2024/25 из-за Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Как информирует L'Equipe, изменения календаря затронут клубы Лиги 1 и Лиги 2.

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Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Таким образом, старт сезона 2024/25 не сможет начаться раньше 16 августа. Это связано с задействованием большого количества полицейских и жандармов для обеспечения безопасности.

Изначально ожидалось, что сезон 2024/25 начнётся минимум на неделю раньше.

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