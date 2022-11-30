"Динамо ищет форварда, это то, что я знаю. Луческу уже два с половиной года ищет форварда своей мечты. Казалось, что таким игроком станет Эрик Рамирес. Но Рамирес очень рано и не вовремя познакомился с Жерсоном Родригесом: начались киевские клубы, покраска волос и т.д.

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Сейчас Рамирес неплохо играет за Слован, хотя это невозможно сравнить с результативностью времен ДАКа, откуда Динамо его и покупало. Но мы не можем говорить о Рамиресе, Витиньо как о потенциальном усилении Динамо, потому что аннекс ФИФА о контрактах легионеров УПЛ до сих пор действует", – объяснил ведущий Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, Рамирес перешел в Динамо в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян всего 7 матчей (гол и ассист). Далее последовали аренды в хихонский Спортинг и Слован. За братиславцев нападающий будет выступать до конца нынешнего сезона – в 28 матчах он забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2026 года.

Жерсон Родригес также имеет контракт с "бело-синими" и летом должен вернуться из аренды в Аль-Вехде. Впрочем, вряд ли скандальный, недисциплинированный люксембуржец пригодится Мирче Луческу.

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