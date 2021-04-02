"В Париже, на мой взгляд, все было сделано правильно. Мы играли против топ-сборной, и надо было как-то сдержать эту команду, тем более, что недавно мы проиграли французам с крупным счетом. Эта тактика сработала. Хотя нельзя не признать, что украинцам с французами тоже немного повезло, потому что они не реализовали еще несколько моментов.

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Вот в матче с финнами мне было непонятно, почему тренерский штаб Андрея Шевченко снова решил сыграть по этой же схеме. Начали изобретать велосипед – и все сломалось. Небольшой надлом произошел, так как не добились с финнами и казахами побед, потеряли четыре очка. Поэтому, конечно, нужно время, чтобы разобраться с этим. Затем команде нужно встретиться перед Евро, провести сбор, работу над ошибками и вернуться к своей игре", – поделился Сабо в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины в трех стартовых матчах отбора к ЧМ-2022 набрала всего три очка, сыграв с Францией, Финляндией и Казахстаном с одинаковым счетом – 1:1.

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