Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ “ПриватБанк” и еще пятерых членов организованной им группы. По данным следствия, они завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

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"НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент Председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины.

Сейчас среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;

бывший Председатель Правления ПриватБанка;

бывший заместитель руководителя направления - директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;

экс-заместитель Председателя Правления ПриватБанка – директор казначейства;

экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;

экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.

Этот эпизод является четвертым в деле завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

Дело ПриватБанка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов", – говорится в официальном заявлении НАБУ.

Хотя в бюро прямо не назвали имени фигуранта, из контекста понятно, что речь идет об Игоре Коломойском. Как уточнили в НАБУ, стороне защиты открыты материалы дела для ознакомления. После этого обвинительный акт направят в суд.

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