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НАБУ провело обыски в здании УАФ

11:00 62 Читати українською
НАБУ провело обыски в здании УАФ

В рамках расследования дела об искусственных полях Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины провело обыски в помещении УАФ.

НАБУ сегодня, 5 июня, провело обыски в помещении УАФ. В УАФ подтвердили "Футбол 24" проведения следственных действий, однако ситуацию пока не комментируют.

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Как сообщает Константин Андриюк, обыски начались с 7-и утра и проводятся во всех кабинетах УАФ. По информации журналиста, причиной стало дело об искусственных полях.

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УАФ Андрей Павелко Константин Андриюк
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