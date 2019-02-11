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Почетный президент Ворсклы Жеваго рискует потерять депутатскую неприкосновенность

11 февраля 11:05 210 Читати українською
Почетный президент Ворсклы Жеваго рискует потерять депутатскую неприкосновенность
Константин Жеваго / фото из соцсетей

Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго может остаться без депутатского мандата.

Национальное антикоррупционное бюро подготовило представление в Верховную Раду Украины о снятии неприкосновенности с депутата Константина Жеваго.Об этом LB.ua сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, это представление о привлечении Жеваго к уголовной ответственности по подозрению в коррупционном правонарушении. Согласно материалам дела, почетный президент Ворсклы подозревается в преступлении, которое касается электронного декларирования, а именно декларирования недостоверной информации.

К слову, Жеваго не указал в декларациях за 2015 и 2016 года информацию о том, что является бенефициарным владельцем ряда предприятий.

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Ворскла Ворскла Костянтин Жеваго
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