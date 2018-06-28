НАБУ подозревает братьев Суркисов в махинациях на сотни миллионов гривен

Григорий и Игорь Суркисы / Фото Новое Время

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует энергетическую схему, в которой упоминается президент Динамо Игорь Суркис и его брат вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

По версии НАБУ, из-за сговора с участием братьев Суркисов государство понесло потери в размере 679 млн гривен, сообщает Новое Время.

Речь идет о появившейся в 2014 году компании Энергомережа, которую возглавлял бывший народный депутат от блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков.

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Энергомережа предложила Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго, мажоритарными долями в которых владеет государство, вернуть им деньги, которые задолжали потребители – крупные промышленные гиганты, и даже доплатить сверху.

По закону все деньги за поставленную электроэнергию должны поступать на счет облэнерго в Ощадбанке, а этими средствами можно рассчитаться лишь с Энергорынком (госкомпанией, которой генераторы продают свою энергию). Однако они прямиком ушли на счета предприятия Энергомережа.

В НАБУ уверены, что подобное стало возможно благодаря сговору руководителей двух облэнерго с братьями Суркисами, которые на самом деле и контролируют компанию Энергомережа.

Дмитрий Крючков в настоящий момент задержан в Германии, где немецкий суд решает вопрос о его экстрадиции в Украину по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Григорий и Игорь Суркисы не ответили на просьбу издания прокомментировать изложенную в материале информацию.

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