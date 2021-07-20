Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич рассказал о своих ожиданиях от нового чемпионата Украины, который его команда откроет уже в ближайшую пятницу.

"Удаленное географическое положение Мариуполя – это факт от которого никуда не деться. Но он не может влиять на наше психологическое состояние.

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На мой взгляд, мы можем наблюдать устойчивый рост украинского футбола. Евро-2020 это доказал. Также это можно было видеть и в прошлом году в национальном чемпионате, где я наблюдал высокий уровень тактической, стратегической и физической подготовки команд. Я уверен в этом году уровень вырастет еще больше.

Увеличилось количество участников соревнований – конкуренция возросла. Все эти команды достаточно сильны, это было видно по кубковым матчам. Я ожидаю, что играть будет еще интереснее", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, именно азовцы будут открывать сезон 2021/22 в УПЛ – в пятницу, 23 июля, они на выезде встретятся со Львовом. Начало встречи в 19:30.

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