Наби Кейта травмировался в кубковом матче против Арсенала

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта получил повреждение в матче Кубка английской лиги против Арсенала (5:5).

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не смог завершить матч Кубка английской лиги из-за травмы и покинул поле на 55-й минуте.

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"Если бы травма Кейта была не слишком серьезной, на что я надеюсь, это был почти идеальный вечер. Наби поскользнулся, когда потерял мяч. Он поскользнулся, а потом я увидел, что он хромает, и поэтому мы его заменили", – цитирует Клопп Daily Mail.

Напомним, Арсенал и Ливерпуль расписали феерическую ничью (5:5), а в серии пенальти сильнее были мерсисайдцы.

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