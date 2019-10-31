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Наби Кейта травмировался в кубковом матче против Арсенала

15:01 20 Читати українською
Наби Кейта травмировался в кубковом матче против Арсенала
Набі Кейта / офіційний сайт Ліверпуля

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта получил повреждение в матче Кубка английской лиги против Арсенала (5:5).

 

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не смог завершить матч Кубка английской лиги из-за травмы и покинул поле на 55-й минуте.

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча

"Если бы травма Кейта была не слишком серьезной, на что я надеюсь, это был почти идеальный вечер. Наби поскользнулся, когда потерял мяч. Он поскользнулся, а потом я увидел, что он хромает, и поэтому мы его заменили", – цитирует Клопп Daily Mail.

Напомним, Арсенал и Ливерпуль расписали феерическую ничью (5:5), а в серии пенальти сильнее были мерсисайдцы.

Ливерпуль победил Арсенал и вышел в 1/4 Кубка лиги: 10 голов как дань традиции, топовая молодёжь, бенефис Ориджи и Озила

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Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча
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Арсенал Арсенал Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Арсенал Наби Кейта Наби Кейта
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