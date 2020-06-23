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Наби Кейта обвинили в сексуальном насилии

20:33 - Читати українською
Наби Кейта обвинили в сексуальном насилии
Наби Кейта / Getty images

Жительница английского Манчестера обвинила полузащитника Ливерпуля Наби Кейта в сексуальном насилии.

Женщина по имени Понци Дламини сообщила об инциденте на своей странице в твиттере. 25-летний футболист якобы приставал к ней в январе после совместной вечеринки, на которую девушку пригласила подруга. Кейта приставал к ней и предложил деньги, когда она начала сопротивляться, сообщает eurosport.

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Дламини заявила, что уже обратилась в полицию Манчестера и Ливерпуля, а к иску добавила подробную информацию о телефонных контактах в тот период: она переписывалась с матерью и звонила человеку по имени Байо, который называл себя агентом Кейта.

В соцсетях женщине, в основном, не верят – пишут, что она ищет внимания и сомневаются, что Кейта мог совершить такой поступок. Как контр-аргументов высказываются тот факт, что игрок не знает английского, а также являєтся очень верующим и не мог изнасиловать женщину.

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Теги
Англия Наби Наби Кейта Ливерпуль Ливерпуль
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