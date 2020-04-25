"Набей быстрее меня": Коноплянка принял участие в очередном челендже, усложнив правила

Украинские футболисты в предвкушении возобновлению сезона переходят к тренировкам с мячом вместо туалетной бумаги.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка откликнулся на очередное испытание, которое досталось ему от Руслана Ротаня. Тренер молодежной сборной Украины принял вызов от капитана СК Днепр-1 Сергея Кравченко, который и запустил новый челендж.

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Суть его заключалась в следующем: набить 1000 раз маленьким мячиком. Евгений решил усложнить задачу и предложил соревноваться на время – 30-летний "горняк" сумел уложиться в восемь минут.

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