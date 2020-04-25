toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Набей быстрее меня": Коноплянка принял участие в очередном челендже, усложнив правила

19:44 3 Читати українською
"Набей быстрее меня": Коноплянка принял участие в очередном челендже, усложнив правила
Евгений Коноплянка / Твиттер Евгения Коноплянки

Украинские футболисты в предвкушении возобновлению сезона переходят к тренировкам с мячом вместо туалетной бумаги.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка откликнулся на очередное испытание, которое досталось ему от Руслана Ротаня. Тренер молодежной сборной Украины принял вызов от капитана СК Днепр-1 Сергея Кравченко, который и запустил новый челендж.

"Польский Месси" поддержал мировой челлендж и разбил новенький телевизор – жена уничтожает отборными матами (18+)

Суть его заключалась в следующем: набить 1000 раз маленьким мячиком. Евгений решил усложнить задачу и предложил соревноваться на время – 30-летний "горняк" сумел уложиться в восемь минут.

"После столкновения с Бойко могу заниматься боксом – удар держу неплохо". Правила жизни Олега Гусева

️new challenge набить 1000 раз/1000touches номинирую/nominate @zinchenko_96 @yarmolenkoandrey @konoplyanka.official @shakhov28 @matheus_10_99 @rotan_ruslan29 @jovan_markoski @denysoliinyk11 @babenko_ruslan @belyi99_ @andreybecks @viktortsygankov @a.snizhko18 @lytvynenko__v @jorginhofrello @svatok39 и @safronovaleksandr_ @adamiuk_v даже не пытайтесь Вам понадобится:техника,терпение,нервы,упорствоне обманыватья с 4 раза,ну ладно на 50 и 240 упустить,но на 840 было обидно? удачи,подтяните как раз свою слабую технику? #1000touches #newchallenge #stayhome #набивайте #необманывать #чутьнадопомучиться

Допис, поширений Sergiy Kravchenko (@kravchenko_sergiy4)

blog_ava
Заря нацелилась на хавбека Динамо – трансфер мог состояться еще зимой
14:09
371
Теги
Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Сергей Кравченко Сергей Кравченко Видеоновости Руслан Ротань Руслан Ротань
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
1
мин
Олимпик
23:55
СК Днепр-1
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук