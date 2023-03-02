Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте участвует в голосовании на звание лучшего тренера февраля, несмотря на непосредственное присутствие лишь на одном матче своей команды. Эту встречу "шпоры" проиграли Лестеру со счётом 1:4.

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Конте отсутствовал на рабочем месте из-за восстановления после операции на желчном пузыре. В его отсутствие Тоттенхэмом руководил Кристиан Стеллини. Именно под руководством Стеллини "шпоры" одолели Манчестер Сити, Вест Хэм и Челси.

Как информирует The Athletic, Премьер-лига похвалила Конте за то, что он "активно участвовал издалека, помогая принимать решения и планировать тренировки".

По итогам февраля "шпоры" поднялись на 4 место турнирной таблицы АПЛ.

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