На звание лучшего тренера месяца АПЛ номинирован наставник, который проиграл единственный матч со счётом 1:4
Антонио Конте был номинирован на звание лучшего тренера февраля.
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте участвует в голосовании на звание лучшего тренера февраля, несмотря на непосредственное присутствие лишь на одном матче своей команды. Эту встречу "шпоры" проиграли Лестеру со счётом 1:4.
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Конте отсутствовал на рабочем месте из-за восстановления после операции на желчном пузыре. В его отсутствие Тоттенхэмом руководил Кристиан Стеллини. Именно под руководством Стеллини "шпоры" одолели Манчестер Сити, Вест Хэм и Челси.
Как информирует The Athletic, Премьер-лига похвалила Конте за то, что он "активно участвовал издалека, помогая принимать решения и планировать тренировки".
По итогам февраля "шпоры" поднялись на 4 место турнирной таблицы АПЛ.
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