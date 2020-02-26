"На зарплату бокал пива не купишь": Гамула пожаловался на низкий доход в российском клубе

Одиозный тренер Игорь Гамула рассказал о своей работе селекционером в системе Ростова.

"Конечно, я больше зарабатываю на YouTube. Еще раз говорю: на зарплату в Ростове бокал пива не купишь.

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Вообще удивляюсь, как в Премьер-лиге наш спортивный отдел столько получает. Я знаю людей по всем командам. В Ростове всегда были трудные ситуации, но они всегда решались. В этом Ростов никогда никого не обманывал", – подчеркнул Гамула в интервью Gol.ru.

Напомним, ранее 60-летний специалист работал в Ростове главным тренером, однако был вынужден покинуть пост из-за расистского скандала.

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