На Закарпатье разъяренные болельщики избили арбитра – фото инцидента

Досадный инцидент произошел в матче Высшей лиги чемпионата Закарпатской области.

Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами Карпаты (Дубовое) и Поляна завершился дракой, в ходе которой был избит главный арбитр матча. Об этом сообщает zakarpattya.net.ua.

Фанаты Нивы В набросились на арбитра после матча против Полесья – видео нападения

Болельщики Карпат остались недовольны работой рефери. Драку удалось остановить только после вмешательства полиции. По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также участвовал бывший главный тренер Карпат.

Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.

"Нас просто убили": Оболонь-Бровар возмущена судейством в матче с Ингульцом – скандал в Первой лиге