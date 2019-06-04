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На Закарпатье разъяренные болельщики избили арбитра – фото инцидента

07:30 185 Читати українською
На Закарпатье разъяренные болельщики избили арбитра – фото инцидента
Фанаты избили арбитра матча Карпаты Дубовое – Поляна / zakarpattya.net.ua

Досадный инцидент произошел в матче Высшей лиги чемпионата Закарпатской области.

Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами Карпаты (Дубовое) и Поляна завершился дракой, в ходе которой был избит главный арбитр матча. Об этом сообщает zakarpattya.net.ua.

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Болельщики Карпат остались недовольны работой рефери. Драку удалось остановить только после вмешательства полиции. По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также участвовал бывший главный тренер Карпат.

Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.

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