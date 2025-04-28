– Чистое дерби, классика, хорошая игра, четыре гола, два разных тайма. В первом увереннее играл Шахтер, а во втором – Динамо, это ни для кого не секрет. В конце киевляне дожали и сумели отыграться. Я думаю, что по игре счет более-менее справедливый.

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– Футболисты Динамо говорили, что в перерыве был достаточно серьезный разговор с тренером. И все же, когда счет 0:2, когда проигрывают, когда ничего не удается, то в перерыве больший акцент делается на психологию или на тактику? Тренер больше о чем говорит по вашему опыту?

– Все зависит от тренера. Он сам видит, в какой момент и на что надо сделать акцент и надавить. Понятно, что после такого первого тайма должен был быть разговор на повышенных тонах. Потому что команда, которая претендует на чемпионство, не имеет права так проводить тайм. Возможно, хорошо Шахтер подготовился, но в Динамо тоже есть достаточно квалифицированных футболистов, которые должны показывать тот уровень футбола, которого от них ждут.

Поэтому думаю, что в тактическом плане тоже, но больше в плане психологии, чтобы как-то встряхнуть команду, завести немного. Как говорят, уже 0:2, терять нечего, бояться нечего, поэтому надо выходить и ломать и менять игру. Вот есть 45 минут, так что ребята, давайте, выходите. То, что они в принципе и сделали. Вышли и перевернули эту игру. Второй тайм был очень приличного уровня и по качеству, и по отношению, по самоотдаче, заряженностью. Так, будто перевернули их и вышла другая команда. Такое было впечатление, – сказал Шацких для Динамомания.

Напомним, что сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 54 баллами. Второе место занимает Александрия (60 баллов), а Динамо лидирует с 64 баллами.

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