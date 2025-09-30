Украинские военные продолжают отдавать свою жизнь, защищая страну от российских захватчиков.

Харьковский Металлист 1925 сообщил трагическую новость о гибели Андрея Соловья, отца вратаря команды Максима Соловья.

Андрей Соловей служил в 225-м отдельном штурмовом полку и выполнял задачи в самых горячих точках Украины, защищая страну.

Его сын, 17-летний Максим Соловей, выступает за юношескую команду Металлиста 1925. В этом сезоне он провел семь матчей в чемпионате U-19, пропустив девять голов, а в трех поединках сумел сохранить свои ворота сухими.

