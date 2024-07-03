Война с россиянами продолжает забирать жизни лучших из нас.

Богдан “Вива” Гордей служил разведчиком-пулеметчиком в составе 54-й ОРБ и с оружием в руках встретил свой последний бой, сообщает WBC | Ультрас Динамо.

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Богдан был фанатом киевского Динамо и представителем коллектива Viva Kyiv. Его преданность стране всегда будут для нас примером.

Простилось с героем и киевское Динамо: "ФК Динамо Киев выражает глубокую печаль по поводу гибели Богдана и искренние соболезнования его родным и близким. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!"

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