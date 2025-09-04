Алексей "Борец" Попович погиб, защищая Украину от российских захватчиков. Как сообщает Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо, он был одним из топовых людей динамовского движения.

Война с Россией унесла жизнь известного болельщика Днепра

"Алексей внес очень весомый вклад в подъем динамовского хулиганизма в 2000-х годах. Никогда не гнался за "дешевой славой", с появлением тенденций самопиара в соцсетях среди фанатов. Предпочел оставаться в тени для широкой общественности фанатского мира.

Поэтому, наверное, только близкие люди из движения могут осознать, насколько значимой была его личность для движа Динамо. В военном деле также стал настоящим профессионалом, боевым офицером. У Алексея осталась мать, жена и сын. В эту субботу, 6-го сентября в Киеве состоится прощание с Алексеем.

– 11:30 – 11:45 – переезд траурного кортежа от морга Киевской областной клинической больницы (ул. Загоровская, 1) в собор (площадь Михайловская).

– 12:00 – 13:00 – отпевание и прощание в Михайловском Златоверхом соборе (пл. Михайловская)

– 13:10 – 13:40 – переезд от собора до Совского кладбища (ул. Колоскова, 6)

– примерно 13:50 – начало захоронения на участке 21-а", – говорится в сообщении.

