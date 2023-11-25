"Спор не имеет ничего общего с жестким соперничеством. Вы могли увидеть это на поле. Думаю, Дарвин Нуньес ничего об этом не знает об историческом соперничестве. Это просто эмоции.

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Я не уверен, что я – тот, кто должен это объяснять. На удивление – я не причастен. Я люблю их обоих, поэтому просто пытался успокоить всех. Но, честно, я не понял ни одного слова, которые прозвучали. Это было очень эмоционально. Пеп хочет выигрывать, мы хотим выигрывать. Все хорошо", – цитирует Клоппа Telegraph.

Напомним, Манчестер Сити и Ливерпуль сыграли вничью 1:1. После финального свистка между Дарвином Нуньесом и Хосепом Гвардиолой вспыхнул бурный спор, причины которого до сих пор не известны.

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