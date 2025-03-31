– Как можете подытожить выступление ребят в этом отборе?

– В принципе, выступлением сборной я доволен – как результатом, так и игрой. Конечно, все три матча были разные, потому что в первых двух мы победили соперников со значительным преимуществом, а третья игра была на результат, как мы и планировали. То есть нам не нужно было где-то бежать, показывать содержательную игру. Нам нужен был результат, которого мы достигли.

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– Расскажите об этом матче с Сербией – о ходе и то, что происходило вокруг игры, ведь была почти полная арена.

– По игре – мы хорошо разобрали соперника. Сербы играют только через "столба" – и предыдущее поколение юношеской сборной, и нынешнее. Поэтому много внимания мы уделяли игре со "столбом", выбрали довольно габаритных защитников – что Климчук, что Господенко. Мы так и планировали, чтобы "столбы" не переиграли нас. Этот план на игру полностью оправдал себя, и результат на табло. Сборная Украины поедет на финальную часть Евро-2025.

Относительно атмосферы, то было очень неприятно находиться на площадке, потому что на трибунах были российские флаги, российские лозунги. С одной стороны, это, конечно, плохо, но с другой – вы даже не представляете, как это смотивировало ребят. Когда в перерыве они услышали все эти выкрики, то сказали: "Сделаем все, что угодно, но не дадим сербам даже гола забить". Ребята – молодцы, они справились и сдержали свое слово, – рассказал Москвичев в комментарии пресс-службе АФУ.

Напомним, хозяином нашей отборочной группы была Сербия, в которой хватает сторонников "русского мира". Впрочем, Украина достойно справилась со всеми испытаниями. Подопечные Москвичева разбили Черногорию (9:2), Нидерланды (6:2), а на "десерт" нейтрализовали и сербов (1:0), явно огорчив местную публику. Финальный турнир юношеского Евро-2025 по футзалу состоится с 28 сентября по 5 октября в Молдове.

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