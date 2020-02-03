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"На тренировках головой в подкаты идут", – Поворознюк рассказал, как мотивирует игроков Ингульца

11:44 62 Читати українською
"На тренировках головой в подкаты идут", – Поворознюк рассказал, как мотивирует игроков Ингульца
Александр Поворознюк / фото из открытых источников

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, от чего зависит заработная плата игроков его клуба.

"Мы уже сталкивались с моментами, когда человек получает сумасшедшую зарплату, но не стремится попасть в основной состав. Приземляем таких очень просто: попадаешь в основной состав – плюс 30 процентов к зарплате, не попадаешь – минус 30 процентов. Все очень просто.

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На тренировках бутсы взлетают, головой в подкаты идут, потому что хотят играть в основе. Это я понимаю, что есть стимул. То же самое с премиальными. Сказал им: "Ребята, вы видите тоннель? А в конце тоннеля 10 миллионов. Выйдете в УПЛ – заберете их", – сказал Поворознюк Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, что на зимний перерыв Ингулец пошел на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Петрово отстает от лидера, львовского Руха, на 2 очка.

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Первая лига Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
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