Защитник Барселоны Жерар Пике, известный своими деловыми интересами за пределами футбола, инвестировал в проект по строительству роскошного отеля в Малаге. Он потратил около 20 миллионов долларов на покупку недвижимости, расположенной на побережье Коста-дель-Соль.

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Однако строительство застопорилось из-за неожиданной заминки. Согласно испанскому изданию Marca, на территории стройки было обнаружено 250 могил. Прежде чем продолжать строительство отеля, необходимо провести исследования, чтобы определить, к какому веку относятся эти могилы.

"Мы раскопали около 250 гробниц, подавляющее большинство из которых пусты. Возможно, могилы никогда не использовались и не являются настолько ценными, чтобы их следовало сохранять. Это один из крупнейших некрополей в стране", – объяснил археолог Альберто Кампиан изданию Hoy por hoy Malaga.

Кампиан добавил, что не ожидает никаких дальнейших задержек после изучения могил и что строительство отеля Пике сможет возобновиться в начале 2023 года.

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