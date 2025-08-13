Президент Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте и глава Национального центра подготовки футбольных тренеров Испании Мигель Анхель Галан предоставил Высшему спортивному совету 50-страничный документ, в котором утверждается, что Хавьер Тебас обнародовал конфиденциальную информацию о Барселоне, тем самым совершив пять серьезных правонарушений. Об этом информирует AS.

Поводом для жалобы стали заявления Тебаса в СМИ и соцсетях, а также заявление Ла Лиги об отсутствии у Барселоны оснований для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, поскольку сделка по продаже VIP-мест Камп Ноу, которая должна была принести каталонцам около 100 млн евро, не была включена в отчет клуба. После того, как Барселона обвинила Тебаса в нарушении своих обязательств по соблюдению конфиденциальности, заявление было удалено с ресурсов лиги.

Галан утверждает, что глава Ла Лиги нарушил конфиденциальность, раскрыв конкретные детали корпоративной деятельности Барселоны, смены аудиторов, информации о финансовом положении каталонского клуба, а также внутренние отчеты TAD. Также глава CENAFE осудил встречу Хавьера Тебаса с руководством Атлетика на фоне попыток Барселоны подписать Нико Уильямса – по мнению Галана, Тебас нарушил конфиденциальность, проинформировав Атлетик о финансовом положении сине-гранатовых.

После подачи жалобы Высший спортивный совет должен решить, подавать ли эту жалобу в Спортивный административный суд Испании (TAD), который должен подтвердить или опровергнуть факт правонарушений со стороны Тебаса. В случае установления вины глава Ла Лиги может быть дисквалифицирован.

