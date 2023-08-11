Хавбек СК Днепр-1 Александр Пихаленок поделился эмоциями после проходившего в Праге первого матча квалификации Лиги Европы против Славии (0:3).

"Будет тяжело. Надо забивать очень быстрый мяч. Соперник очень физически готов, а мы еще долго добираемся на игру. На еврокубки нельзя добираться, как мы.

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После матчей с греками не все до конца восстановились после отравления. Едем на автобусе, потом ночуем, снова автобус. На таком уровне подобное недопустимо", – цитирует Пиханьонка клубная пресс-служба Днепра-1.

Напомним, Днепр-1 разгромно проиграл пражской Славии (3:0) в матче квалификационного раунда Лиги Европы. Ответный матч между Днепром-1 и Славией состоится 17 августа в Кошице (Словакия). Победитель этой пары сыграет против луганской Зари.

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