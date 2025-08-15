– После такого матча тяжело говорить, и, честно говоря, одновременно мы испытываем разные эмоции. У нас молодая команда с качественными футболистами. Это была вторая встреча, и я могу сказать, что мы довольны выступлением как отдельных игроков, так и команды в целом и в первом поединке, и во втором.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти

Естественно, индивидуальный прогресс наших футболистов отображается на том, как играет команда, – и это нас радует. Мы считаем, что были лучшими как в первой, так и во второй встрече, но в конце концов футбол – игра результатов, и нам не удалось достичь желаемого результата. Это расстраивает. С другой стороны, мы рады, потому что верим, что движемся правильным путем. Уверены, что контролировали игру в обоих таймах. Во время перерыва мы сказали нашим футболистам, что нужен более высокий ритм и более острая атакующая игра.

Во втором тайме удалось это реализовать, мы имели моменты, но не смогли воспользоваться ими сполна. На 82-й минуте один из наших футболистов получил вторую желтую карточку, и, с учетом компенсированного времени, мы почти половину матча играли вдесятером. Конечно, считаем, что это было неудачное решение арбитра, потому что тот эпизод не тянул на вторую желтую. На таком уровне арбитры должны быть более внимательными, ведь играть вдесятером на таком уровне непросто, поэтому мы не разделяем мнение судьи и считаем, что это его решение было неудачным. Даже вдесятером мы хорошо действовали в обороне, сопротивлялись и были командой, которая имела больше шансов, но пенальти в футболе незаменимы.

Именно из-за этих пенальти мы выбыли из основного этапа Лиги Европы, куда так стремились попасть. В то же время довольны игрой и выступлениями футболистов. Видим, что прогрессируем. Мы просто расстроены тем, что не смогли достичь результата. Теперь проведем основательный анализ этой игры и сосредоточимся на следующем матче УПЛ. После этого сыграем в плей-офф с Серветтом, чтобы пройти в основной этап Лиги конференций. Верим, что эта команда заслуживает участия в европейских соревнованиях, и убеждены, что там будем иметь успех. Я верю, что наша игра улучшится и мы будем выступать лучше на групповом этапе.

– Что вы сказали игрокам в раздевалке после матча?

– Когда тренер Арда зашел в раздевалку, он не сказал ничего другого, кроме того, что я только что сказал. Он отметил, что доволен выступлением, борьбой и игрой наших игроков. Поздравил команду с этим. Также сказал, что после таких результатов в таких играх приобретаешь опыт, и с этим опытом мы будем продолжать прогрессировать. Мы никогда не сдаемся. Наши выступления и стиль игры будут улучшаться, – цитирует Керема Яваша официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Шахтер вылетел после поражения Панатинаикосу в Лигу конференций, где будет играть с Серветтом.

Удаления Очеретько и Турана в видеообзоре матча ЛЕ Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – пен.)