"К сожалению, сегодня сложно говорить о футболе, какой-то тактике. Вы сами все видите. Поле очень плохое, на нем невозможно играть.

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Надо защищать здоровье игроков, среди которых есть сборники. Это главное в сложившейся ситуации. Вся Европа смотрит на наш чемпионат. На таких полях играть нельзя, это не слишком хорошо. В понедельник мы улетаем в Португалию. Единственное, чего я хочу, чтобы все были здоровы после этого матча", – сказал Вукоевич в программе "ТУР Online".

Напомним, сегодня утром встал вопрос – состоится ли поединок вообще. Представитель Динамо возмутился состоянием газона и обвинил Верес в умышленном невключении подогрева. В конце концов, спортивному директору ровенчан Вячеславу Шевчуку удалось уладить ситуацию, а Екатерина Монзуль дала добро на проведение поединка.

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