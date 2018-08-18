На стадионе Ворсклы презентовали новую систему освещения

Полтавская Ворскла продолжает готовить свою домашнюю арену к матчам Лиги Европы.

Вчера, 17 августа, на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского было проведено финальное тестирование новой системы освещения, сообщает пресс-служба полтавского клуба.

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Тестирование проводили представители украинского предприятия, а эксперты по освещению от УЕФА приедут в Полтаву уже на следующей неделе, чтобы оценить проведенную работу.

К слову, недавно власти Полтавы выделили 2,5 млн гривен на реконструкцию стадиона Ворсклы.

Напомним, реконструкция проводится для возможности проведения на полтавском стадионе матчей Лиги Европы.

Отметим, что матч 5-го тура УПЛ между Ворсклой и Мариуполем состоится уже на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

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