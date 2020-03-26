На стадионе Вереса обвалилась трибуна

Часть стадиона в Ровно требует реконструкции / фото из открытых источников

На ровенском стадионе Авангард демонтировали часть стены западной трибуны в связи с выявленным разрушением.

Как сообщает пресс-служба клуба, работники в прошлую пятницу начали демонтаж части стадиона и подтрибунных помещениях, требующих реконструкции.

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Работы должны были продолжиться на этой неделе, но трибуна рухнула сама собой. Проектанты должны провести дополнительное обследование всей трибуны и принять вместе с заказчиком решение, что делать дальше.

Напомним, Верес пока выступает во Второй лиге. Команда из Ровно под руководством Юрия Вирта занимает 3 место в группе А. В текущем сезоне команда проводит домашние матчи в пгт Млинов.

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