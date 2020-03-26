toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Вторая лига
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

На стадионе Вереса обвалилась трибуна

15:40 38 Читати українською
На стадионе Вереса обвалилась трибуна
Часть стадиона в Ровно требует реконструкции / фото из открытых источников

На ровенском стадионе Авангард демонтировали часть стены западной трибуны в связи с выявленным разрушением.

Как сообщает пресс-служба клуба, работники в прошлую пятницу начали демонтаж части стадиона и подтрибунных помещениях, требующих реконструкции.

Макаров назвал возможные варианты продолжения Первой и Второй лиги

Работы должны были продолжиться на этой неделе, но трибуна рухнула сама собой. Проектанты должны провести дополнительное обследование всей трибуны и принять вместе с заказчиком решение, что делать дальше.

Напомним, Верес пока выступает во Второй лиге. Команда из Ровно под руководством Юрия Вирта занимает 3 место в группе А. В текущем сезоне команда проводит домашние матчи в пгт Млинов.

Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Зидан запланировал грандиозную чистку – Реал покинут 7 игроков
11:03
553
Теги
Вторая лига Верес Верес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
58
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук