На стадионе Украина было установлено новое табло

Львовские Карпаты на своем стадионе установили большое табло.

На львовском стадионе Украина было установлено современное табло размерами 6 на 4 метра, сообщает официальный сайт львовских Карпат.

Карпаты планируют реконструировать стадион Украина, но не могут согласовать вопрос с властями

Экран установлено на месте старого – над трибуной с фанатами команды. Такое табло позволит доносить до болельщиков визуальную информацию: ролики, рекламу, стартовые составы и тому подобное.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон "Україна"

Отмечается, что увидеть экран в действии львовские болельщики смогут уже в ближайшем домашнем матче Карпат против Десны, который состоится в субботу, 24 ноября.