На стадионе Украина было установлено новое табло

Сборная Украины — 20:33 25
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Украина – Турция: незасчитанный гол и ничья, несмотря на существенное преимущество команды Шевченко
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Сколько Ярмоленко и Ко зарабатывают в Вест Хэме – Арнаутович может покинуть клуб из-за финансового вопросаАнглия — 18:55 290
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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів ШаранаИнтервью — 13:00 605
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Милан провел встречу с Райолой – обсуждалось возвращение ИбрагимовичаИталия — 19 нояб 222
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Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляцииЛига наций — 19 нояб 430
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