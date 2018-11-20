toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

На стадионе Украина было установлено новое табло

20:45 0 Читати українською
На стадионе Украина было установлено новое табло
Стадион Украина / ФК Карпаты

Львовские Карпаты на своем стадионе установили большое табло.

На львовском стадионе Украина было установлено современное табло размерами 6 на 4 метра, сообщает официальный сайт львовских Карпат.

Карпаты планируют реконструировать стадион Украина, но не могут согласовать вопрос с властями

Экран установлено на месте старого – над трибуной с фанатами команды. Такое табло позволит доносить до болельщиков визуальную информацию: ролики, рекламу, стартовые составы и тому подобное.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон "Україна"

Отмечается, что увидеть экран в действии львовские болельщики смогут уже в ближайшем домашнем матче Карпат против Десны, который состоится в субботу, 24 ноября.

Украина16 тур

Карпаты - Десна: Суббота 24 ноября 2018

Карпаты
до матча
3
дн
:
17
час
:
26
мин
Десна
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Карпаты Карпаты Карпаты - Десна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
56
мин
Бразилия
21:30
Камерун
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук