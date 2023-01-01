"Какие аспекты УПЛ может позаимствовать у польского чемпионата? У нас тоже был классный чемпионат в 2013-14 годах. А сейчас – для кого вообще играют в футбол?

"Мне предлагали Сток Сити, но я не спешил": Коноплянка озвучил странную причину отказа от трансфера в АПЛ

Когда ты видишь, что на стадионе пробежали две собаки и 8,5 человек сидят с котом... Ну ты хочешь играть? Мне не хотелось, правда.

Я вспоминаю эти годы в Днепре, когда приходишь, а там нет места свободного, чтобы сесть. Кайф. Думаешь: "Слышишь, так они, наверное, пришли ради тебя, тратят свое время, чтобы ты что-нибудь показал". И ты такой: "А почему бы и нет?" Вот это круто.

В Польше это есть. Здесь полные стадионы. И что интересно, стадионы – словно я приезжаю куда-нибудь на Камп Ноу. 90% из них топовые", – рассказал Коноплянка на YouTube-канале Влады Седан.

Напомним, в текущем сезоне Евгений провел за Краковию 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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