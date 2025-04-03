"Мы тогда прилетели из Барселоны, проиграли 0:2 (30 сентября 2009 года, – прим.). Прилетели в Борисполь, у Шевченко был Porsche Panamera, у меня – Ferrari. И вот мы ночью, где-то в 4 часа, прилетели и стартуем все домой отсыпаться.

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Я тогда ехал где-то 295 километров в час. Уверенно, никого нет – утро. Смотрю направо, а там серебристой Porsche Panamera. У меня на спидометре 294-296 км/ч, а кто-то справа просто меня обгоняет. И я вижу номера – 0707. Это был Шевченко. У него было где-то 315-316 км/ч", – рассказал Милевский.

Напомним, Милевский выступал за Динамо с 2003-го по 2013-й годы (276 матчей, 88 голов, 54 результативные передачи). Шевченко в целом провел в "бело-синей" футболке 249 официальных поединков – 124 гола, 41 ассист. В январе 2024-го он стал президентом УАФ.

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